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Окупанти ударили ракетою по селу під Харковом: двоє потерпілих

Харківська область, Субота 07 жовтня 2023 15:54
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Окупанти ударили ракетою по селу під Харковом: двоє потерпілих Фото: окупанти запустили ракету на Харківську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти в черговий раз запустили ракету на Харківську область. Двом місцевим жителям знадобилась допомога медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Росіяни продовжують терористичні атаки на мирне населення Харківської області. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по с. Пересічне Харківського району", - заявив голова ОВА.

Фото: росіяни обстріляли Харківську область: (t.me/synegubov)

За даними Синєгубова, російська ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. В результаті чого в будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло. Крім того, внаслідок обстрілу сталася пожежа.

"Медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес", - повідомив він.

Ситуація в Харківській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

В неділю, 1 жовтня, ворог вдарив по Харкову ракетами С-300.Було зафіксовано удари трьох ракет у Холодногірському районі міста. Під ударом ворога також опинилося цивільне підприємство. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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окупанти харков Війна Росії проти України
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