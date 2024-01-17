Окупанти ударили по Нікопольському району: постраждало легкове авто з пасажирами (фото)

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно повідомлялось, що російські війська вперше атакували Нікополь Дніпропетровської області, використавши дрони з камерами нічного бачення.

Напередодні ми розповідали про те, як російська армія вдарила по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждали двоє людей.

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