UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти ударили по Нікопольському району: постраждало легкове авто з пасажирами (фото)

Фото: окупанти завдали удару по Нікопольському району та пошкодили авто (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти завдали чергового удару по Нікопольському району. Внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено легкове авто, де знаходились пасажири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

"Внаслідок удару БПлА по Нікопольщині є травмовані, серед яких дитина", - інформують у відомстві. 

Як зазначають у повідомленні, наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 17 січня 2024 року військові РФ завдали удару безпілотним літальним апаратом по території Марганецької громади Нікопольського району", - йдеться в повідомленні. 

Так, внаслідок ворожого обстрілу дістав поранень 19-річний місцевий мешканець та 13-річний хлопчик, які у той момент перебували в автомобілі. Сам транспортний засіб зазнав значних пошкоджень. 

"Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", - повідомили у прокуратурі.

 Фото: пошкоджене легкове авто у Нікопольському районі (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно повідомлялось, що російські війська вперше атакували Нікополь Дніпропетровської області, використавши дрони з камерами нічного бачення.

Напередодні ми розповідали про те, як російська армія вдарила по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь