Оккупанты ударили по Никопольскому району: пострадал легковый автомобиль с пассажирами (фото)

"В результате удара БПлА по Никопольщине есть травмированные, среди которых ребенок", - информируют в ведомстве.

Как отмечают в сообщении, на данный момент начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 17 января 2024 года военные РФ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по территории Марганецкой общины Никопольского района", - говорится в сообщении.

Так, в результате вражеских обстрелов получили ранения 19-летний местный житель и 13-летний мальчик, которые в тот момент находились в автомобиле. Само транспортное средство получил значительные повреждения.

"В настоящее время проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора", - сообщили в прокуратуре.