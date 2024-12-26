Оккупанты ударили КАБами по поселку в Харьковском районе: есть жертвы и пострадавшие

Российские войска нанесли удары по поселку Слатино Харьковского района 26 декабря. Есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

"Российские террористы нанесли удар по жилому сектору поселка Слатино", - констатировал он.

По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

"Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем местном жителе, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести", - добавил Задоренко.

На место попадания выехали бригады скорой помощи и другие оперативные службы.

Россияне ударили по ферме в Слатино

Оккупанты нанесли удары двух КАБов по фермерскому хозяйству в Слатино, здание было повреждено.

"Один гражданский человек погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых2, - отметил начальник ГВА.