Окупанти цієї ночі атакували Україну 14 "Шахедами": скільки вдалося збити

Він зазначив, що загалом цієї ночі противник запускав по Україні 14 дронів-камікадзе "Shahed-131/136", а пуски здійснював із району російського Приморсько-Ахтарська.

За словами генерала, до відбиття повітряного нападу противника залучались:

винищувальна авіація,

зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,

мобільні вогневі групи Сил оборони України,

підрозділи радіоелектронної боротьби.

Ворожі ударні БПЛА вдалося ліквідувати у межах трьох областей.

"В результаті протиповітряного бою збито 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях", - розповів Олещук.

Атаки "Шахедів"

Зазначимо, російські загарбники регулярно використовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" (самі ж їх маркують під назвою "Гєрань"), для повітряних атак по Україні.

Так, з вечора 28 травня до середини ночі 29-го в кількох областях була оголошена тривога через запуск окупантами дронів-камікадзе.

А минулої ночі, при відбитті повітряної атаки, оборонці українського неба знищили 3 "Шахеди" противника.