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Оккупанты этой ночью атаковали Украину 14 "Шахедами": сколько удалось сбить

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Защитники неба Украины в ночь на 29 мая сбили почти все вражеские ударные беспилотники типа "Шахед", которые российские оккупанты применили для очередной воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Он отметил, что всего этой ночью противник запускал по Украине 14 дронов-камикадзе "Shahed-131/136", а пуски осуществлял из района российского Приморско-Ахтарска.

По словам генерала, к отражению воздушного нападения противника привлекались:

  • истребительная авиация,
  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил,
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
  • подразделения радиоэлектронной борьбы

Вражеские ударные БПЛА удалось ликвидировать в пределах трех областей.

"В результате противовоздушного боя сбиты 13 "Шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях", - рассказал Олещук.

Атаки "Шахедов"

Отметим, что российские захватчики регулярно используют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" (сами же их маркируют под названием "Герань"), для воздушных атак по Украине.

Так, с вечера 28 мая до середины ночи 29-го в нескольких областях была объявлена ​​тревога из-за запуска оккупантами дронов-камикадзе.

А минувшей ночью, при отражении воздушной атаки, защитники украинского неба уничтожили 3 "Шахеда" противника.

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