Окупанти третій день посилено штурмують Авдіївку, лінія оборони тримається, - Барабаш

Російські війська кілька днів поспіль проводять посилені штурми Авдіївки Донецької області та продовжують тиснути з усіх боків з метою захоплення міста. Проте Сили оборони України тримають позиції на цій лінії фронту.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталія Барабаша .

Чиновник на оприлюдненому відео розповів про ситуацію в місті станом на 6 січня, та показав наслідки ворожих ударів по цивільній інфраструктурі на території громади, зокрема "прильоти" по житлових багатоповерхівках та знищені будинки.

"Ворог тисне вже третій день, дуже активно він намагається посилено штурмувати наше місто. Не дивлячись на це хлопці (українські військові, - Ред.) тримають лінії оборони, стоять міцно", - зазначив він.

Барабаш розповів, що самих лише авіабомбових ударів з боку російських окупантів по території громади - десятки на добу, а в середньому кількість обстрілів по місту фіксують 50 на день.

"Досі понад тисяча місцевих мешканців залишається у місті. Їхні життя цілодобово під загрозою. Мирні люди в Авдіївці гинуть під обстрілами чи не щодня", - каже очільник МВА.

Він закликав місцевих жителів продовжувати евакуацію, оскільки ворожі атаки по населеному пункту не вщухають.

"Ми вивеземо! Жити в безпеці значно приємніше! Евакуація рятує життя!" - наголошує Барабаш.

Також глава МВА розповів, що ситуація "дуже непроста, але контрольована", і російські окупанти втрачають сотні солдатів на цьому напрямку кожного дня.

Ситуація в Авдіївці та ворожі штурми

Нагадаємо, російські загарбники на початку жовтня минулого року активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.

Раніше начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.