Оккупанты третий день усиленно штурмуют Авдеевку, линия обороны держится, - Барабаш

Российские войска несколько дней подряд проводят усиленные штурмы Авдеевки Донецкой области и продолжают давить со всех сторон с целью захвата города. Однако Силы обороны Украины удерживают позиции на этой линии фронта.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталия Барабаша .

Чиновник на обнародованном видео рассказал о ситуации в городе по состоянию на 6 января, и показал последствия вражеских ударов по гражданской инфраструктуре на территории общины, в частности "прилеты" по жилым многоэтажкам и уничтоженные дома.

"Враг давит уже третий день, очень активно он пытается усиленно штурмовать наш город. Несмотря на это ребята (украинские военные, - Ред.) держат линии обороны, стоят крепко", - отметил он.

Барабаш рассказал, что одних лишь авиабомбовых ударов со стороны российских оккупантов по территории общины - десятки в сутки, а в среднем количество обстрелов по городу фиксируют 50 в день.

"До сих пор более тысячи местных жителей остаются в городе. Их жизнь круглосуточно под угрозой. Мирные люди в Авдеевке погибают под обстрелами ежедневно", - говорит глава МВА.

Он призвал местных жителей продолжать эвакуацию, поскольку вражеские атаки по населенному пункту не утихают.

"Мы вывезем! Жить в безопасности гораздо приятнее! Эвакуация спасает жизнь!" - подчеркивает Барабаш.

Также глава МВА рассказал, что ситуация "очень непростая, но контролируемая", и российские оккупанты теряют сотни солдат на этом направлении ежедневно.

Ситуация в Авдеевке и вражеские штурмы

Напомним, российские захватчики в начале октября прошлого года активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Ранее начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, что самой большой проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна.