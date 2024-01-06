Оккупанты третий день усиленно штурмуют Авдеевку, линия обороны держится, - Барабаш
Российские войска несколько дней подряд проводят усиленные штурмы Авдеевки Донецкой области и продолжают давить со всех сторон с целью захвата города. Однако Силы обороны Украины удерживают позиции на этой линии фронта.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталия Барабаша.
Чиновник на обнародованном видео рассказал о ситуации в городе по состоянию на 6 января, и показал последствия вражеских ударов по гражданской инфраструктуре на территории общины, в частности "прилеты" по жилым многоэтажкам и уничтоженные дома.
"Враг давит уже третий день, очень активно он пытается усиленно штурмовать наш город. Несмотря на это ребята (украинские военные, - Ред.) держат линии обороны, стоят крепко", - отметил он.
Барабаш рассказал, что одних лишь авиабомбовых ударов со стороны российских оккупантов по территории общины - десятки в сутки, а в среднем количество обстрелов по городу фиксируют 50 в день.
"До сих пор более тысячи местных жителей остаются в городе. Их жизнь круглосуточно под угрозой. Мирные люди в Авдеевке погибают под обстрелами ежедневно", - говорит глава МВА.
Он призвал местных жителей продолжать эвакуацию, поскольку вражеские атаки по населенному пункту не утихают.
"Мы вывезем! Жить в безопасности гораздо приятнее! Эвакуация спасает жизнь!" - подчеркивает Барабаш.
Также глава МВА рассказал, что ситуация "очень непростая, но контролируемая", и российские оккупанты теряют сотни солдат на этом направлении ежедневно.
Ситуация в Авдеевке и вражеские штурмы
Напомним, российские захватчики в начале октября прошлого года активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.
Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.
Ранее начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, что самой большой проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна.
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