Окупанти у травні розпочнуть мобілізацію у Маріуполі, - радник мера

"Мобілізація" у Маріуполі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків. Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін видав указ про призов.

Згідно з документом, який розмістили місцеві ресурси, до 1 квітня мають бути створені призовні комісії. Під призов підпадають чоловіки 1994-2006 років народження.

При цьому місцеві адміністрації мають посприяти військовим комісаріатам та "взяти під особистий контроль виконання завдання з призову громадян".

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