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Окупанти у травні розпочнуть мобілізацію у Маріуполі, - радник мера

Фото: російський військовий у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Маріуполі у травні росіяни розпочнуть мобілізаційні заходи. Дані про підприємства у місті наказали передати до 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Мобілізація в Маріуполі розпочинається в травні. 03.04.2024 військкомат Маріуполя та району (окупаційний) витребував в окупаційної адміністрації всі дані про підприємства в Маріуполі для проведення мобілізаційних заходів", - написав Андрющенко.

За його словами, інформація має бути надана до військкомату до 15 квітня.

"Зараз всі районні адміністрації панічно збирають інформацію", - додав радник мера.

Фото: t.me/andriyshTime

 

"Мобілізація" у Маріуполі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків. Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін видав указ про призов.

Згідно з документом, який розмістили місцеві ресурси, до 1 квітня мають бути створені призовні комісії. Під призов підпадають чоловіки 1994-2006 років народження.

При цьому місцеві адміністрації мають посприяти військовим комісаріатам та "взяти під особистий контроль виконання завдання з призову громадян".

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МаріупольВійна в УкраїніМобілізація в РосіїОкупанти