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Оккупанты в мае начнут мобилизацию в Мариуполе, - советник мэра

Фото: российский военный в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе в мае россияне начнут мобилизационные мероприятия. Данные о предприятиях в городе приказали передать до 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мобилизация в Мариуполе начинается в мае. 03.04.2024 военкомат Мариуполя и района (оккупационный) потребовал у оккупационной администрации все данные о предприятиях в Мариуполе для проведения мобилизационных мероприятий", - написал Андрющенко.

По его словам, информация должна быть предоставлена в военкомат до 15 апреля.

"В настоящее время все районные администрации панически собирают информацию", - добавил советник мэра.

Фото: t.me/andriyshTime

 

"Мобилизация" в Мариуполе

Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе россияне могут начать мобилизовать мужчин. Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин издал указ о призыве.

Согласно документу, разместившему местные ресурсы, до 1 апреля должны быть созданы призывные комиссии. Под призыв подпадают мужчины 1994-2006 годов рождения.

При этом местные администрации должны помочь военным комиссариатам и "взять под личный контроль выполнение задачи по призыву граждан".

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МариупольВойна в УкраинеМобилизация в РоссииОккупанты