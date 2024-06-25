Окупанти на ТОТ змушують дітей виготовляти сухі борщі для бойовиків, - ЦНС

"Виготовлення сухих борщів для бойовиків, котрі прийшли вбивати українців запровадили окупанти на ТОТ. Впродовж літніх канікул діти змушені будуть готувати продукти для ворога. Для реалізації акції росіяни збирають кошти у місцевого населення", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС додали, що цей пропагандистський захід не новинка. Окупанти систематично залучають дітей на ТОТ до співпраці з російською армією. Зокрема змушують їх плести маскувальні мітки та виготовляти окопні свічки.

Також росіяни використовують російських дітей для комплектації дронів.

"Роблять це в рамках кремлівської пропагандистської програми геноциду усього українського", - додали у відомстві.