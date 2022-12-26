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Окупанти за тиждень більше ніж 500 разів обстріляли Запорізьку область: що пошкоджено

Фото: окупанти обстріляли Запорізьку область понад 500 разів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська за останній тиждень обстрілювали Запорізьку область 590 разів, із них 51 – за останню добу.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"За останній тиждень Запорізьку область обстрілювали 590 разів, з них 51 – за останню добу. Зруйновано близько 150 об'єктів, у тому числі школа та об'єкти енергетичної інфраструктури", – поінформував Старух.

За його словами, певні об'єкти було відновлено негайно того ж дня, а деякі вимагають тривалого часу на відновлення. Наприклад, для будівництва нового трансформатора потрібно 4-6 місяців навіть за наявності коштів.

Як повідомлялося, у Запоріжжі вночі 24 грудня чули вибухи після сигналу повітряної тривоги. Обстріл вівся ракетами передмістя обласного центру.

Також ми писали, що російські окупанти 22 грудня обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки противника постраждали двоє неповнолітніх.

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