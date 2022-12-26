Окупанти за тиждень більше ніж 500 разів обстріляли Запорізьку область: що пошкоджено

Російські війська за останній тиждень обстрілювали Запорізьку область 590 разів, із них 51 – за останню добу.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"За останній тиждень Запорізьку область обстрілювали 590 разів, з них 51 – за останню добу. Зруйновано близько 150 об'єктів, у тому числі школа та об'єкти енергетичної інфраструктури", – поінформував Старух.

За його словами, певні об'єкти було відновлено негайно того ж дня, а деякі вимагають тривалого часу на відновлення. Наприклад, для будівництва нового трансформатора потрібно 4-6 місяців навіть за наявності коштів.