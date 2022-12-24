У Запоріжжі чути вибухи

У Запоріжжі вночі 24 грудня чули вибухи після сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Мешканців просять залишатися в укриттях до скасування тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти 22 грудня обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки противника постраждали двоє дітей.

Крім того, російські окупанти завдали близько 12 ракетних ударів по Запоріжжю під час чергового обстрілу 16 грудня.

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