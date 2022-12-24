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У Запоріжжі чути вибухи

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Запоріжжя, Субота 24 грудня 2022 01:58
У Запоріжжі чути вибухи Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Запоріжжі вночі 24 грудня чули вибухи після сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Мешканців просять залишатися в укриттях до скасування тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти 22 грудня обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки противника постраждали двоє дітей.

Крім того, російські окупанти завдали близько 12 ракетних ударів по Запоріжжю під час чергового обстрілу 16 грудня.

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