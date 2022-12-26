Оккупанты за неделю более 500 раз обстреляли Запорожскую область: что повреждено

Российские войска за последнюю неделю обстреливали Запорожскую область 590 раз, из них 51 – за последние сутки.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"За последнюю неделю Запорожскую область обстреливали 590 раз, из них 51 - за последние сутки. Разрушены около 150 объектов, в том числе школа и объекты энергетической инфраструктуры", - проинформировал Старух.

По его словам, определенные объекты были восстановлены безотлагательно в тот же день, а некоторые требуют длительного времени на восстановление. К примеру, для строительства нового трансформатора надо 4-6 месяцев даже при наличии средств.