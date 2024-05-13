Окупанти тиснуть у Харківській області, але ЗСУ проводять контратаки: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти нещодавно здійснили додаткові підтверджені тактичні наступи на півночі Харківської області у Вовчанському напрямку (на північний схід від міста Харкова) і продовжили обмежені наступальні операції в цьому районі 12 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 травня, показують, як війська РФ діють у південному Огірцевому (на захід від Вовчанська), що свідчить про те, що російські війська захопили все Огірцеве, йдеться у звіті.

Український офіцер, який воює на Вовчанському напрямку, зазначив, що ситуація надзвичайно складна, оскільки ЗСУ не мають належних укріплень у цьому районі. Він розповів, що загарбники оточили Вовчанськ, і що зустрічні бойові дії вже відбуваються в межах населеного пункту.

Кілька російських "воєнкорів" обговорювали бої у Вовчанську.

Таким чином, в ISW оцінюють, що окупанти також, ймовірно, захопили Хатище (на північний захід від Вовчанська) і Тихе (на схід від Вовчанська), враховуючи звіт офіцера ЗСУ про те, що війська РФ оточили Вовчанськ, і твердження російського блогера про вуличні бої у Вовчанську.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що окупанти атакували поблизу Бугруватки (на захід від Вовчанська), що свідчить про те, що війська РФ, ймовірно, закріпили позиції між міжнародним кордоном і районом Бугруватка-Стариця, вказується у звіті.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що війська РФ просунулися на Вовчанському напрямку на 2,5 км, і зазначив, що російське командування перекинуло на Вовчанський напрямок щонайменше 4 мотострілецьких батальйони 11-го армійського корпусу.

Блогер стверджував, що війська РФ просунулися на 7 км вглиб по фронту шириною 30 км на Вовчанському напрямку.

Війська РФ також нещодавно підтвердили наступ у напрямку Липці (на північ від Харкова) і продовжили обмежені наступальні дії в цьому районі 12 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 травня, показують, що окупанти просунулися до бурелому на південь від Пільної та на північ від Лук'янці (на північний схід від Липців).

Російські та українські джерела повідомляли про бої на Липцівському напрямку поблизу Глибокого (на північ від Липців) та Лук’янців.

За словами Машовця, російський наступ на Липці є допоміжним для зусиль ворога на Вовчанськ. Він також заявив, що загарбники просунулися на 3,2-3,7 км у напрямку до Глибокого та Лук'янців.

Машовець повідомив, що війська РФ мають близько 3 мотострілецьких батальйонів на Липцівському напрямку, і що російське командування стягує резерви 11-го і новосформованого 44-го армійських корпусів в район Журавлівка-Устинка-Вергилівка Бєлгородської області, на північний схід від н.п. Липці.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на 8 км углиб уздовж 20-кілометрового фронту на західному проникненні в північну Харківську область, маючи на увазі напрямок Липці.

Українські джерела зазначили, що деякі населені пункти на північному Харківському напрямку залишаються у "сірій зоні", незважаючи на просування РФ в цих населених пунктах, що свідчить про те, що ЗСУ проводять часті контратаки, щоб позбавити ворога контролю над цими районами.

Операція №2 - Луганська область

12 травня війська РФ продовжили наземні атаки на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наземні штурми в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки, біля Іванівки, Берестового, Стельмахівки, поблизу Андріївки, біля Новоєгорівки та Макіївки, біля Невського та Тернів і Новосадового, в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Операція №3 - Донецька область

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ безуспішно атакували на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) поблизу Верхньокам'янського (на південний захід від Сіверська), Роздолівки (на південь від Сіверська), Спірного та Виїмка (обидва на південний схід від Сіверська).

Повідомляється, що 12 травня війська РФ просунулися поблизу Часового Яру, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська начебто просунулися на захід від Іванівського, причому один блогер стверджував, що війська РФ просунулися до 3 км завширшки та до 750 метрів углиб у лісовій зоні поблизу населеного пункту.

Інші російські блогер розповідав, що війська РФ нібито повністю захопили заповідник Ступки-Голубовського-2 (на південний схід від Часового Яру) і просунулися на північ і північний схід від Канальського мікрорайону. Проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Російські війська також відновили штурмові дії в Кліщіївці. Окупанти продовжували наступальні дії в районі Григорівки, біля Іванівського, біля мікрорайонів Новий і Канал, поблизу Кліщіївки та Андріївки, біля Нью-Йорка.

Український військовослужбовець, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що війська РФ посилили свої напади в цьому районі та що Сили оборони намагаються знищити "танки-черепахи" ворога.

Повідомляється, що 12 травня війська РФ просунулися в районі Авдіївки, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська підійшли до околиць Новоолександрівки (на північний захід від Авдіївки та на захід від Архангельського) і просунулися до Калинового (на північний захід від Авдіївки та північний схід від Архангельського).

Російське джерело стверджувало, що війська РФ також просувалися на захід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) вздовж залізниці, проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Війська РФ продовжували наступальні дії на північний захід від Авдіївки в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокіла, Євгенівки, Соловйового, Новопокровського, Семенівки, Новоселівки Першої та Бердичів; на захід від Авдіївки біля Уманського, Яснобродівки та Нетайлового.

Повідомляється, що війська РФ просунулися на захід від міста Донецька на тлі продовження наземних атак на захід і південний захід від міста Донецька 12 травня.

Окупанти продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Красногорівки; на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Солодкого, Парасковіївки; і на північний схід від Вугледара біля Водяного.

Український заступник командувача повідомив, що війська РФ входять у Красногорівку в цивільному одязі, щоб замаскуватися під українських місцевих жителів, а потім переодягнутися у військову форму ЗСУ після входу в населений пункт.

"Міжнародне право визначає такі дії як віроломство, яке є забороненим діянням", - йдеться у звіті ISW

12 травня на ділянці адмінкордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Позиційний бій тривав на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайрського.

"Південна вісь"

Повідомляється, що 12 травня війська РФ просунулися на захід Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що підрозділи російської 7-ї повітряно-десантної (ВДВ) дивізії просувалися на захід від Лугівського (на північний схід від Роботиного) та на захід і південний захід від Новопроківки (на північний схід від Роботиного), хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів цих тверджень

Також тривали позиційні бої поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Новоданилівки (на північ від Роботиного).

За повідомленнями, 12 травня війська РФ просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Українські військові повідомили, що ЗСУ відбили російські штурми поблизу Кринок.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ сьогодні після опівночі повідомили, що на Харківському напрямку обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Так, зараз ведуться бої за Вовчанськ. У військовому командуванні зазначили, що ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами.

Додамо, перед тим у вечірньому зведенні Генштабу 12 травня вказувалося, що протягом доби на фронті було зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Також повідомлялося, що станом на ранок 12 травня загальні втрати російських окупантів в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну зросли до близько 482 290 солдатів.