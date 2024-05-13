Оккупанты давят в Харьковской области, но ВСУ проводят контратаки: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты недавно совершили дополнительные подтвержденные тактические наступления на севере Харьковской области в Волчанском направлении (к северо-востоку от города Харькова) и продолжили ограниченные наступательные операции в этом районе 12 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 мая, показывают, как войска РФ действуют в южном Огурцово (к западу от Волчанска), что свидетельствует о том, что российские войска захватили все Огурцово, говорится в отчете.

Украинский офицер, воюющий на Волчанском направлении, отметил, что ситуация чрезвычайно сложна, поскольку у ВСУ нет надлежащих укреплений в этом районе. Он рассказал, что захватчики оцепили Волчанск, и что встречные боевые действия уже происходят в пределах населенного пункта.

Несколько российских военкоров обсуждали бои в Волчанске.

Таким образом, в ISW оценивают, что оккупанты также, вероятно, захватили Хатище (к северо-западу от Волчанска) и Тихое (восточнее Волчанска), учитывая отчет офицера ВСУ о том, что войска РФ окружили Волчанск, и утверждение российского блогера об уличных бои в Волчанске.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что оккупанты атаковали вблизи н.п. Бугруватка (к западу от Волчанска), что свидетельствует о том, что войска РФ, вероятно, закрепили позиции между международной границей и районом Бугруватка-Старица, указывается в отчете.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что войска РФ продвинулись на Волчанском направлении на 2,5 км, и отметил, что российское командование перебросило на Волчанское направление по меньшей мере 4 мотострелковых батальона 11-го армейского корпуса.

Блогер утверждал, что войска РФ продвинулись на 7 км вглубь по фронту шириной 30 км на Волчанском направлении.

Войска РФ также недавно подтвердили наступление в направлении Липцы (севернее Харькова) и продолжили ограниченные наступательные действия в этом районе 12 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 мая, показывают, что оккупанты продвинулись к бурелому к югу от Пыльной и к северу от Лукьянцы (к северо-востоку от Липцев).

Российские и украинские источники сообщали о боях на Липцовском направлении вблизи Глубокого (на севере Липцев) и Лукьянцев.

По словам Машовца, российское наступление на Липке вспомогательно для усилий врага на Волчанск. Он также заявил, что захватчики продвинулись на 3,2-3,7 км по направлению к Глубокому и Лукьянцам.

Машовец сообщил, что войска РФ имеют около 3 мотострелковых батальонов на Липцовском направлении, и что российское командование взимает резервы 11-го и вновь 44-го армейских корпусов в район Журавловка-Устинка-Вергиловка Белгородской области, к северо-востоку от н.п. Липцы.

Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на 8 км вглубь вдоль 20-километрового фронта на западном проникновении в северную Харьковскую область, имея в виду направление Липцы.

Украинские источники отметили, что некоторые населенные пункты на северном Харьковском направлении остаются в серой зоне, несмотря на продвижение РФ в этих населенных пунктах, что свидетельствует о том, что ВСУ проводят частые контратаки, чтобы лишить врага контроля над этими районами.

Операция №2 - Луганская область

12 мая войска РФ продолжили наземные атаки на линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска продолжали наземные штурмы в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, Ивановки, Берестового, Стельмаховки, вблизи Андреевки, Новоегоровки и Макеевки, Невского и Тернов и Новосадового, в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Операция №3 - Донецкая область

В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ безуспешно атаковали на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) вблизи Верхнекаменского (юго-западнее Северска), Раздолевки (южнее Северского), Спорного и Выемка (оба юго-восточнее Северского).

Сообщается, что 12 мая войска РФ продвинулись поблизости от Часового Яра, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска вроде бы продвинулись к западу от Ивановского, причем один блоггер утверждал, что войска РФ продвинулись до 3 км в ширину и до 750 метров вглубь в лесной зоне вблизи населенного пункта.

Другие российские блоггеры рассказывали, что войска РФ якобы полностью захватили заповедник Ступки-Голубовского-2 (юго-восточнее Часового Яра) и продвинулись к северу и северо-востоку от Канальского микрорайона. Однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Российские войска также возобновили штурмовые действия в Клещиевке. Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Григоровки, возле Ивановского, возле микрорайонов Новый и Канал, близ Клещиевки и Андреевки, возле Нью-Йорка.

Украинский военнослужащий, действующий на Бахмутском направлении, заявил, что войска РФ усилили свои атаки в этом районе, и что Силы обороны пытаются уничтожить "танки-черепахи" врага.

Сообщается, что 12 мая войска РФ продвинулись в районе Авдеевки, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска подошли к окраинам Новоалександровки (к северо-западу от Авдеевки и к западу от Архангельского) и продвинулись к Калиновому (к северо-западу от Авдеевки и северо-востоку от Архангельского).

Российский источник утверждал, что войска РФ также продвигались к западу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) вдоль железной дороги, однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Войска РФ продолжали наступательные действия северо-западнее Авдеевки в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Евгеньевки, Соловьева, Новопокровского, Семеновки, Новоселовки Первой и Бердичев; к западу от Авдеевки возле Уманского, Яснобродовки и Нетайлово.

Сообщается, что войска РФ продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжения наземных атак на запад и юго-запад от города Донецка 12 мая.

Оккупанты продолжали наступательные действия к западу от Донецка в районе Красногоровки; юго-западнее Донецка в районе Константиновки, Сладкого, Парасковеевки; и к северо-востоку от Угледара около Водяного.

Украинский заместитель командующего сообщил, что войска РФ входят в Красногоровку в гражданской одежде, чтобы замаскироваться под украинских местных жителей, а затем переодеться в военную форму ВСУ после входа в населенный пункт.

"Международное право определяет такие действия как вероломство, являющееся запрещенным деянием", - говорится в отчете ISW

12 мая на участке админграницы Донецко-Запорожской области продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Позиционное сражение длилось южнее Великой Новоселки в районе Урожайного и Старомайрского.

"Южная ось"

Сообщается, что 12 мая войска РФ продвинулись западнее Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российский "военкор" утверждал, что подразделения российской 7-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии продвигались к западу от Луговского (к северо-востоку от Работино) и к западу и юго-западу от Новопроковки (к северо-востоку от Работино), хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств этих утверждений

Также продолжались позиционные бои вблизи Работино, Вербового (восточнее Работино) и Новоданиловки (севернее Работино).

12 мая войска РФ продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские военные сообщили, что ВСУ отразили российские штурмы вблизи Крынок.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сегодня после полуночи сообщили, что в Харьковском направлении обстановка остается сложной и динамично меняется. Да, сейчас ведутся бои за Волчанск. В военном командовании отметили, что враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями.

Добавим, перед тем в вечерней сводке Генштаба 12 мая указывалось, что за сутки на фронте было зафиксировано 146 боевых столкновений.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 12 мая общие потери российских оккупантов в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину выросли до около 482 290 солдат.