Окупанти тиснуть на дітей у Запорізькій області: "АТЕШ" повідомляє про шквал пропаганди

Окупаційна "влада" посилює пропаганду в Запорізькій області. Дітей закликають доносити на партизанів і прославляти російську армію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АТЕШ.
Російські війська нарощують пропагандистську активність на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема у Мелітополі та Чернігівці.
За їхніми даними, вулиці міст заповнюються новими муралами, прапорами РФ та банерами путінської партії "Єдина Росія".
Пропагандистські матеріали розміщують на адміністративних будівлях і навіть школах.
Особливу увагу окупанти приділяють школам і дитсадкам - там проводяться "виховні заходи", де дітей закликають довіряти окупаційній владі, прославляти "російських визволителів" і доносити на своїх рідних у разі підозри у зв’язках із партизанами.
Зокрема, дітям розповідають про "терористичні загрози", серед яких називають і "АТЕШ". Мета - сформувати ненависть до українського спротиву.
"Рашисти намагаються "перевиховати" місцеве населення, але правда і опір сильніший за пропаганду", - заявляють у русі.
Нагадаємо, Мелітополь і частина Запорізької області залишаються в тимчасовій окупації з 2022 року. Українські сили спротиву регулярно повідомляють про акції та операції проти окупаційної адміністрації.
Також партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти в Криму.
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники перетворюють на військові склади вкрадені об'єкти одного з підприємств.
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