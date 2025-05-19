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Окупанти тиснуть на дітей у Запорізькій області: "АТЕШ" повідомляє про шквал пропаганди

Понеділок 19 травня 2025 10:58
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Окупанти тиснуть на дітей у Запорізькій області: "АТЕШ" повідомляє про шквал пропаганди Фото: РФ нарощує пропаганду в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Окупаційна "влада" посилює пропаганду в Запорізькій області. Дітей закликають доносити на партизанів і прославляти російську армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

Російські війська нарощують пропагандистську активність на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема у Мелітополі та Чернігівці.

За їхніми даними, вулиці міст заповнюються новими муралами, прапорами РФ та банерами путінської партії "Єдина Росія".

Пропагандистські матеріали розміщують на адміністративних будівлях і навіть школах.

Особливу увагу окупанти приділяють школам і дитсадкам - там проводяться "виховні заходи", де дітей закликають довіряти окупаційній владі, прославляти "російських визволителів" і доносити на своїх рідних у разі підозри у зв’язках із партизанами.

Зокрема, дітям розповідають про "терористичні загрози", серед яких називають і "АТЕШ". Мета - сформувати ненависть до українського спротиву.

"Рашисти намагаються "перевиховати" місцеве населення, але правда і опір сильніший за пропаганду", - заявляють у русі.

"АТЕШ"

Нагадаємо, Мелітополь і частина Запорізької області залишаються в тимчасовій окупації з 2022 року. Українські сили спротиву регулярно повідомляють про акції та операції проти окупаційної адміністрації.

Також партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти в Криму.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники перетворюють на військові склади вкрадені об'єкти одного з підприємств.

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