Оккупанты давят на детей в Запорожской области: "АТЭШ" сообщает о шквале пропаганды

Оккупационные "власти" усиливают пропаганду в Запорожской области. Детей призывают доносить на партизан и прославлять российскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ .

Российские войска наращивают пропагандистскую активность на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности в Мелитополе и Черниговке.

По их данным, улицы городов заполняются новыми муралами, флагами РФ и баннерами путинской партии "Единая Россия".

Пропагандистские материалы размещают на административных зданиях и даже школах.

Особое внимание оккупанты уделяют школам и детсадам - там проводятся "воспитательные мероприятия", где детей призывают доверять оккупационным властям, прославлять "русских освободителей" и доносить на своих родных в случае подозрения в связях с партизанами.

В частности, детям рассказывают о "террористических угрозах", среди которых называют и "АТЭШ". Цель - сформировать ненависть к украинскому сопротивлению.

"Рашисты пытаются "перевоспитать" местное население, но правда и сопротивление сильнее пропаганды", - заявляют в движении.