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Оккупанты давят на детей в Запорожской области: "АТЭШ" сообщает о шквале пропаганды

Понедельник 19 мая 2025 10:58
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Оккупанты давят на детей в Запорожской области: "АТЭШ" сообщает о шквале пропаганды Фото: РФ наращивает пропаганду в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Оккупационные "власти" усиливают пропаганду в Запорожской области. Детей призывают доносить на партизан и прославлять российскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.

Российские войска наращивают пропагандистскую активность на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности в Мелитополе и Черниговке.

По их данным, улицы городов заполняются новыми муралами, флагами РФ и баннерами путинской партии "Единая Россия".

Пропагандистские материалы размещают на административных зданиях и даже школах.

Особое внимание оккупанты уделяют школам и детсадам - там проводятся "воспитательные мероприятия", где детей призывают доверять оккупационным властям, прославлять "русских освободителей" и доносить на своих родных в случае подозрения в связях с партизанами.

В частности, детям рассказывают о "террористических угрозах", среди которых называют и "АТЭШ". Цель - сформировать ненависть к украинскому сопротивлению.

"Рашисты пытаются "перевоспитать" местное население, но правда и сопротивление сильнее пропаганды", - заявляют в движении.

"АТЕШ"

Напомним, Мелитополь и часть Запорожской области остаются во временной оккупации с 2022 года. Украинские силы сопротивления регулярно сообщают об акциях и операциях против оккупационной администрации.

Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики превращают в военные склады украденные объекты одного из предприятий.

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