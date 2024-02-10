Окупанти тиснуть, але військові утримують плацдарм в Херсонській області, - ЗСУ

"В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає свого наміру вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Здійснив 4 невдалі штурми. Зазнавши значних втрат відійшов на свої вихідні позиції", - розповіли в Силах оборони.

Крім того, як зазначають військові, російські окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів, а також завдають авіаційних ударів.

Водночас у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 кораблів ворожого флоту, ще один корабель - в Азовському морі. Однак ракетоносіїв серед них немає, вони заведені в пункти базування.

Український плацдарм в Херсонській області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра, оскільки це дозволить зменшити обстріли цивільних.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська нещодавно досягли певних успіхів у Кринках на лівому березі Херсонської області.

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