Оккупанты давят, но военные удерживают плацдарм в Херсонской области, - ВСУ

"В операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба. Враг не оставляет своего намерения выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. Совершил 4 неудачные штурмы. Понеся значительные потери отошел на свои исходные позиции", - рассказали в Силах обороны.

Кроме того, как отмечают военные, российские оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов, а также наносят авиационные удары.

В то же время в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 кораблей вражеского флота, еще один корабль - в Азовском море. Однако ракетоносителей среди них нет, они заведены в пункты базирования.

Украинский плацдарм в Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра, поскольку это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

По данным Института изучения войны (ISW), украинские войска недавно достигли определенных успехов в Крынках на левом берегу Херсонской области.

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