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Окупанти на Таврійському напрямку відмовляються йти на штурми й тікають з окопів, - ЗСУ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти на Таврійському напрямку бунтують, відмовляються йти на штурми та тікають з окопів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"По-перше, у них свята новорічні, і не дуже хочуть росіяни йти в атаку взагалі, деякі підрозділи починають бунтувати та відмовляються або тікають з окопів, щоб не йти. Тобто саботують", - розповів Штупун.

За його словами, ворог намагається максимально завдати втрат логістичним шляхам, українським укріпленням і дістати українських захисників. Після цього окупанти спробують знову кинути вперед у "м'ясні" штурми нову піхоту.

Речник також повідомив, що на Запорізькому напрямку росіяни намагаються повернути втрачене положення. А загальні втрати ворожої армії тримаються на рівні 400-500 окупантів на добу.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 32 атаки противника на Авдіївському напрямку, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Авіація уразила 4 артилерійських засоби противника.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 5 січня, склали 790 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363070 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 дронів, 30 артсистем та 40 одиниць автотехніки.

 

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