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Оккупанты на Таврическом направлении отказываются идти на штурмы и бегут из окопов, - ВСУ

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты на Таврическом направлении бунтуют, отказываются идти на штурмы и бегут из окопов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Во-первых, у них праздники новогодние, и не очень хотят россияне идти в атаку вообще, некоторые подразделения начинают бунтовать и отказываются или убегают из окопов, чтобы не уходить. То есть саботируют", - рассказал Штупун.

По его словам, враг пытается максимально нанести урон логистическим путям, украинским укреплениям и достать украинских защитников. После этого оккупанты попытаются снова бросить вперед в "мясные" штурмы новую пехоту.

Спикер также сообщил, что на Запорожском направлении россияне пытаются вернуть утраченное положение. А общие потери вражеской армии держатся на уровне 400-500 оккупантов за сутки.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 32 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация поразила 4 артиллерийских средства противника.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 5 января, составили 790 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 363070 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 дронов, 30 артсистем и 40 единиц автотехники.

 

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