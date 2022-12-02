Окупанти у Світлодарську повернули знесеного дев'ять років тому Леніна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Вільне радіо ".

Декілька років тому його звідти демонтували. За даними колаборантів, пам'ятник Леніну нібито демонтували у Світлодарську восени 2013 року та зберігали дев'ять років.

“9 років тому місцеві жителі приховали пам'ятник Леніну. Після цього його евакуювали та встановили Ілліча", - каже гаулйтер Світлодарська.

Начальник Бахмутської районної адміністрації Сергій Кальян заявив, що після деокупації Світлодарська цей пам'ятник знесе, якщо він там ще стоятиме.