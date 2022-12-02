Окупанти у Світлодарську повернули знесеного дев'ять років тому Леніна
Російські військові сьогодні, 2 грудня, у тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області встановили пам'ятник Леніну біля міськради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".
Декілька років тому його звідти демонтували. За даними колаборантів, пам'ятник Леніну нібито демонтували у Світлодарську восени 2013 року та зберігали дев'ять років.
“9 років тому місцеві жителі приховали пам'ятник Леніну. Після цього його евакуювали та встановили Ілліча", - каже гаулйтер Світлодарська.
Начальник Бахмутської районної адміністрації Сергій Кальян заявив, що після деокупації Світлодарська цей пам'ятник знесе, якщо він там ще стоятиме.
Раніше повідомлялося, що у суботу, 5 листопада, росіяни встановили пам'ятник Леніну в окупованому Мелітополі Запорізької області.
Крім того, ми писали, що окупанти встановили пам'ятник Леніну в Генічеську, демонтований влітку 2015 року в рамках декомунізації.
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