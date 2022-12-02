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Окупанти у Світлодарську повернули знесеного дев'ять років тому Леніна

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Донецьк, П'ятниця 02 грудня 2022 20:37
Окупанти у Світлодарську повернули знесеного дев'ять років тому Леніна Фото: Російські військові у Світлодарську Донецької області встановили статую Леніна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 2 грудня, у тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області встановили пам'ятник Леніну біля міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".

Декілька років тому його звідти демонтували. За даними колаборантів, пам'ятник Леніну нібито демонтували у Світлодарську восени 2013 року та зберігали дев'ять років.

“9 років тому місцеві жителі приховали пам'ятник Леніну. Після цього його евакуювали та встановили Ілліча", - каже гаулйтер Світлодарська.

Начальник Бахмутської районної адміністрації Сергій Кальян заявив, що після деокупації Світлодарська цей пам'ятник знесе, якщо він там ще стоятиме.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 5 листопада, росіяни встановили пам'ятник Леніну в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Крім того, ми писали, що окупанти встановили пам'ятник Леніну в Генічеську, демонтований влітку 2015 року в рамках декомунізації.

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