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Оккупанты в Светлодарске вернули снесенного девять лет назад Ленина

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Донецк, Пятница 02 декабря 2022 20:37
Оккупанты в Светлодарске вернули снесенного девять лет назад Ленина Фото: Российские военные в Светлодарске Донецкой области установили статую Ленина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 2 декабря, во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области установили памятник Ленину возле горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вільне радіо".

Несколько лет назад его оттуда демонтировали. По данным коллаборантов, памятник Ленину якобы демонтировали в Светлодарске осенью 2013 года и хранили девять лет.

“9 лет назад местные жители скрыли памятник Ленину. После этого его эвакуировали и установили Ильича", — говорит гаулйтер Светлодарска.

Начальник Бахмутской районной администрации Сергей Кальян заявил, что после деоккупации Светлодарска этот памятник будет снесет, если он там еще будет стоять.

Ранее сообщалось, что в субботу, 5 ноября, россияне установили памятник Ленину в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Кроме того, мы писали, что оккупанты установили памятник Ленину в Геническе, который был демонтирован летом 2015 года в рамках декоммунизации.

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