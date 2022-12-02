Оккупанты в Светлодарске вернули снесенного девять лет назад Ленина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Вільне радіо ".

Несколько лет назад его оттуда демонтировали. По данным коллаборантов, памятник Ленину якобы демонтировали в Светлодарске осенью 2013 года и хранили девять лет.

“9 лет назад местные жители скрыли памятник Ленину. После этого его эвакуировали и установили Ильича", — говорит гаулйтер Светлодарска.

Начальник Бахмутской районной администрации Сергей Кальян заявил, что после деоккупации Светлодарска этот памятник будет снесет, если он там еще будет стоять.