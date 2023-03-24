Окупанти створили нову мілітарну організацію для підлітків у Запорізькій області, - ЦНС

Росіяни у Запорізькій області створили нове мілітарне об'єднання для підлітків, аби вони співпрацювали з місцевими "поліцейськими".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Ворог анонсував створення "Добровольчої молодіжної дружини" в межах псевдогромадського руху "Південь Молодий" на тимчасово захоплених землях Запорізької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, юні "дружинники" мають надавати допомогу з охорони громадського порядку, взаємодіяти з "поліцейськими" та окупантами. Для дітей створюють такі умови, що вступ до таких організацій є добровільно-примусовими й покликаний не лише залучити дітей до пропагандистських осередків, але й поділити між ними відповідальність за "службу".
"Фактично це мілітаристичне юнакове угруповування в межах політики промивання мізків дітям", - додали в ЦНС.
Нагадаємо, що російські загарбники на окупованих територіях України вербують дітей до мілітарної організації "Юнармія".
Російські окупанти облаштували шпиталь на території дитячого садка в населеному пункті Веселе Запорізької області.
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