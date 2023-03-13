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Окупанти ставлять свою артилерію між житловими будинками на Кінбурнській косі, - Гуменюк

Фото: Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські військові розташовують свою реактивну артилерію між житловими будинками на Кінбурнській косі. Таким чином вони обстрілюють українські позиції та мирні громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, таким чином росіяни "захищають" себе від обстрілів з боку українських військових.

"Сьогоднішній ранковий обстріл, який забрав життя двох людей і ще двоє поранені на території Куцурубської громади, серед яких є діти - це черговий прояв тероризму з боку ворога, бо він так намагається заховатися за мирним населенням. Саме тому він розташовує на Кінбурнській косі свою артилерію поміж місцевих мешканців, просто між дворами для того, щоб ускладнити нашу роботу у відповідь", - розповіла Гуменюк.

Як повідомлялося, вранці у понеділок, 13 березня, російські окупанти обстріляли один із населених пунктів Куцурубської громади. Спочатку повідомлялося про одного загиблого.

Пізніше стало відомо, що через обстріл загинули двоє людей, троє отримали поранення, в тому числі дитина.

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