Оккупанты ставят свою артиллерию между жилыми домами на Кинбурнской косе, - Гуменюк

Российские военные размещают свою реактивную артиллерию между жилыми домами на Кинбурнской косе. Таким образом, они обстреливают украинские позиции и мирные общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время телемарафона.

"Сегодняшний утренний обстрел, унесший жизни двух человек и двое раненых на территории Куцурубской общины, среди которых есть дети - это очередное проявление терроризма со стороны врага, потому что он так пытается спрятаться за мирным населением. Именно поэтому он располагает на Кинбурнской косе свою артиллерию между местными жителями, просто между дворами для того, чтобы усложнить нашу работу в ответ", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, таким образом, россияне "защищают" себя от обстрелов со стороны украинских военных.

Как сообщалось, утром в понедельник, 13 марта, российские оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской общины. Сначала сообщалось об одном погибшем.

Позже стало известно, что из-за обстрела погибли два человека, трое получили ранения, в том числе ребенок.

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