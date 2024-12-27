Окупанти спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном, але зазнали втрат, - ЗСУ

Російські війська спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном. Проте штурм для росіян був провальним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що на Придніпровському напрямку ворог продовжує і штурмові дії, і обстріли.
"За минулу добу він продовжував намагання висадитися на острів Козацький. Проте успіху не зазнав, висадитися не зміг, поніс втрати в техніці", - сказав речник.
За словами Волошина, серед втрат ворога, зокрема, човни, плавзасоби і особовий склад.
Варто зазначити, що острови у гирлі Дніпра, по якому фактично проходить зона поділу Херсонської області та правобережну та лівобережну, знаходяться у так званій "сірій зоні" бойових дій. Окупанти намагаються взяти контроль над ними, оскільки це допоможе закріпитися на правобережжі.
скриншот deepstatemap.live
Нагадаємо, Херсон - єдиний обласний центр, який був окупований росіянами. У 2022 році українські воїни звільнили Херсон та правобережну частину Херсонської області.
Проте російські війська продовжують щоденні обстріли підконтрольних Україні територій.
Як повідомляє місцева влада, останнім часом російські окупанти активізували обстріли Херсонської області. Також активізувалися диверсійні групи, які намагаються проникнути та закріпитися на правобережній частині області.
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