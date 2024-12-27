Оккупанты попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном, но понесли потери, - ВСУ

Российские войска попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Однако штурм для россиян был провальным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.
Он отметил, что на Приднепровском направлении враг продолжает и штурмовые действия, и обстрелы.
"За минувшие сутки он продолжал попытки высадиться на остров Казацкий. Однако без успеха, высадиться не смог, понес потери в технике", - сказал спикер.
По словам Волошина, среди потерь врага, в частности, лодки, плавсредства и личный состав.
Стоит отметить, что острова в устье Днепра, по которому фактически проходит зона разделения Херсонской области на правобережную и левобережную, находятся в так называемой "серой зоне" боевых действий. Оккупанты пытаются взять контроль над ними, поскольку это поможет закрепиться на правобережье.
скриншот deepstatemap.live
Напомним, Херсон - единственный областной центр, который был оккупирован россиянами. В 2022 году украинские воины освободили Херсон и правобережную часть Херсонской области.
Однако российские войска продолжают ежедневные обстрелы подконтрольных Украине территорий.
Как сообщают местные власти, в последнее время российские оккупанты активизировали обстрелы Херсонской области. Также активизировались диверсионные группы, которые пытаются проникнуть и закрепиться на правобережной части области.
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