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Оккупанты попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном, но понесли потери, - ВСУ

Фото: россияне попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Однако штурм для россиян был провальным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Приднепровском направлении враг продолжает и штурмовые действия, и обстрелы.

"За минувшие сутки он продолжал попытки высадиться на остров Казацкий. Однако без успеха, высадиться не смог, понес потери в технике", - сказал спикер.

По словам Волошина, среди потерь врага, в частности, лодки, плавсредства и личный состав.

Стоит отметить, что острова в устье Днепра, по которому фактически проходит зона разделения Херсонской области на правобережную и левобережную, находятся в так называемой "серой зоне" боевых действий. Оккупанты пытаются взять контроль над ними, поскольку это поможет закрепиться на правобережье.

скриншот deepstatemap.live

 

 

Ситуация в Херсонской области

Напомним, Херсон - единственный областной центр, который был оккупирован россиянами. В 2022 году украинские воины освободили Херсон и правобережную часть Херсонской области.

Однако российские войска продолжают ежедневные обстрелы подконтрольных Украине территорий.

Как сообщают местные власти, в последнее время российские оккупанты активизировали обстрелы Херсонской области. Также активизировались диверсионные группы, которые пытаются проникнуть и закрепиться на правобережной части области.

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