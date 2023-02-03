Оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ вблизи Бахмута, но понесли немалые потери

Российские военные попытались прорвать линию обороны украинских военных вблизи Бахмута Донецкой области. Но вместо этого понесли убытки - 9 убитыми и 20 ранеными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Они вклинились в защитный рубеж и пытались обнаружить наши позиции из дрона. Воздушного шпиона пограничники сбили", - говорится в сообщении.

После этого пограничники совершили маневр под прикрытием минометов.

"Вражеская пехота рассеялась по окрестным сооружениям. Выбивать противника пришлось гранатами, огнем из автоматов и группового оружия", - добавили в ГНСУ.

В результате российские штурмовики отступили.

"Потери врага ориентировочно составили -9 человек убитыми, 20 ранеными", - добавили в пограничной службе, добавив, что именно "столько оккупантов ликвидируют пограничники за один бой".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведение украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет. По его словам, если международные партнеры предоставят Украине все необходимое оружие, в частности, дальнобойное, ВСУ не только не отойдут от Бахмута, но и начнут деоккупировать Донбасс.

Напомним, ранее в Генштабе подчеркивали, что украинские бойцы не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться. Ситуация остается контролируемой.