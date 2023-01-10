Окупанти спонукають жителів Мелітополя доносити на своїх сусідів за гроші, - мер

Російські окупанти шукають у Мелітополі людей з проукраїнською позицією та спонукають жителів доносити на своїх сусідів за гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
Федоров пояснив, аби зламати волю жителів зайнятих територій, загарбники згадали досвід КДБ, які знущалися з українців майже 100 років тому, і вирішили їх використати. Росіяни використовують наступні методи:
"У росіян чергова хвиля агресії через те, що наше місто не здається. Окупанти бісяться, бо Мелітополь - це Україна", - додав Федоров.
РБК-Україна повідомляло, що росіяни запустили черговий онлайн-бот у Telegram для пошуку партизанів у Мелітополі, через який можна нібито повідомляти "про підозрілих людей або предмети, які можуть становити небезпеку".
Окрім того, на вихідних у Мелітополі пролунали вибухи на двох підприємствах, де росіяни облаштували свої військові бази - "Гідромарші" та "Мелітополь компресор". Федоров зазначив, що ці вибухи стали найпотужнішими, починаючи з 24 лютого.
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