Оккупанты побуждают жителей Мелитополя доносить на своих соседей за деньги, - мэр

Российские оккупанты ищут в Мелитополе людей с проукраинской позицией и побуждают жителей доносить на своих соседей за деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
Федоров объяснил, чтобы сломать волю жителей занятых территорий, захватчики вспомнили опыт КГБ, которые издевались над украинцами почти 100 лет назад, и решили их использовать. Россияне используют следующие методы:
"У россиян очередная волна агрессии из-за того, что наш город не сдается. Оккупанты боятся, потому что Мелитополь - это Украина", - добавил Федоров.
РБК-Украина сообщало, что россияне запустили очередной онлайн-бот в Telegram для поиска партизан в Мелитополе, через который можно якобы сообщать "о подозрительных людях или предметах, которые могут представлять опасность".
Кроме того, на выходных в Мелитополе раздались взрывы на двух предприятиях, где россияне обустроили свои военные базы - "Гидромарши" и "Мелитополь компрессор". Федоров отметил, что эти взрывы стали мощными, начиная с 24 февраля.
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