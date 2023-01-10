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Оккупанты побуждают жителей Мелитополя доносить на своих соседей за деньги, - мэр

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты ищут в Мелитополе людей с проукраинской позицией и побуждают жителей доносить на своих соседей за деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

Федоров объяснил, чтобы сломать волю жителей занятых территорий, захватчики вспомнили опыт КГБ, которые издевались над украинцами почти 100 лет назад, и решили их использовать. Россияне используют следующие методы:

  • выискивают проукраинских граждан в соцсетях и обнародуют их данные в Телеграмм-канале;
  • побуждают жителей оккупированных анонимно доносить на своих соседей за деньги;
  • рекламируют чат-боты, куда можно сообщить об "украинских партизанах", то есть о каждом жителе с проукраинской позицией;
  • запугивают жителей профилактическими беседами и пытают;
  • тех, кто не покорился, депортируют за пределы оккупированной, не дав даже собрать вещи.

"У россиян очередная волна агрессии из-за того, что наш город не сдается. Оккупанты боятся, потому что Мелитополь - это Украина", - добавил Федоров.

РБК-Украина сообщало, что россияне запустили очередной онлайн-бот в Telegram для поиска партизан в Мелитополе, через который можно якобы сообщать "о подозрительных людях или предметах, которые могут представлять опасность".

Кроме того, на выходных в Мелитополе раздались взрывы на двух предприятиях, где россияне обустроили свои военные базы - "Гидромарши" и "Мелитополь компрессор". Федоров отметил, что эти взрывы стали мощными, начиная с 24 февраля.

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