Окупанти спеціально роздавали повістки кримським татарам, - Ташева

Під час мобілізації в Криму російські окупанти спеціально роздавали повістки кримським татарам, намагаючись таким чином усунути неугодних. Також за цим стоїть і пропагандистський момент.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева.

"Окупаційні адміністрації активно роздавали повістки саме кримським татарам, намагаючись їх мобілізувати. Окупанти тут виконували дві функції: одна - прибрати неугодних, тому що це нелояльна до них частина населення. Другий момент - пропагандистський. Типу ось ви казали, що кримські татари так сильно Україну, а ось вони воюють у російській армії. Загалом йдеться про десятки тисяч кримських татар, що виїхали", - розповіла вона.

Ташева зазначила, що оголошення незаконної мобілізації призвело до масового виїзду і громадян України з окупованого Криму, адже вони не хотіли служити в армії РФ, в армії агресора і не хотіли бути причетними до військових злочинів Росії.

Як повідомлялося, у містах тимчасово окупованого Криму все частіше роздають повістки, а темпи мобілізації зростають.

Нагадаємо, в січні росіяни в Криму зняли мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців та економістів.