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Оккупанты специально раздавали повестки крымским татарам, - Ташева

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Крым, Понедельник 10 апреля 2023 09:09
Оккупанты специально раздавали повестки крымским татарам, - Ташева Фото: постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Во время мобилизации в Крыму российские оккупанты специально раздавали повестки крымским татарам, пытаясь таким образом убрать неугодных. Также за этим стоит и пропагандистский момент.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

"Оккупационные администрации активно раздавали повестки именно крымским татарам, пытаясь их мобилизовать. Оккупанты здесь выполняли две функции: одна - убрать неугодных, потому что это нелояльная к ним часть населения. Второй момент - пропагандистский. Типа вот вы говорили, что крымские татары так сильно любят Украину, а вот они воюют в российской армии. В общей сложности речь идет о десятках тысяч уехавших крымских татар", - рассказала она.

Ташева отметила, что объявление незаконной мобилизации повлекло за собой массовый выезд и граждан Украины из оккупированного Крыма, ведь они не хотели служить в армии РФ, в армии агрессора и не хотели быть причастными к военным преступлениям России.

Как сообщалось, в городах временно оккупированного Крыма все чаще раздают повестки, а темпы мобилизации растут.

Напомним, в январе россияне в Крыму сняли мобилизационное "бронирование" для IT-специалистов и экономистов.

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