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Окупанти у соцмережах залякують жителів Херсона та погрожують розправою

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Херсон, Неділя 20 серпня 2023 13:59
Окупанти у соцмережах залякують жителів Херсона та погрожують розправою Фото: окупанти у соцмережах залякують жителів Херсона (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти погрожують жителям Херсона у соціальних мережах. Вороги погрожують українцям розправою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Окупанти розсилають жителям Херсона повідомлення. У тексті розповідають про фізичну розправу, якої начебто можна уникнути, якщо розповісти про "нацистів" у Херсоні.

Таким чином окупанти намагаються отримати інформацію про українських військових та їх розташування у Херсонській області, а також щодо партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України.

Українців закликають не піддаватися на маніпуляції.

"Нагадуємо, що будь-яка співпраця з ворогом прирівнюється до державної зради і в умовах воєнного стану карається позбавленням волі строком до 15 років або довічним увʼязненням", - йдеться у повідомленні.

Окупанти у соцмережах залякують жителів Херсона та погрожують розправою

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, що після звільнення Херсону та частини області російські загарбники щоденно обстрілюють регіон з важкого озброєння та авіації.

Так, 13 серпня окупанти масовано обстріляли Херсонську область. Через російські удари у Широкій Балці загинула сім'я: чоловік, жінка та немовля. 12-річний хлопчик отримав важкі поранення, його доставили до лікарні. На жаль, врятувати дитину не вдалося.

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