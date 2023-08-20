Оккупанты в соцсетях запугивают жителей Херсона и угрожают расправой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Оккупанты рассылают жителям Херсона сообщения. В тексте рассказывают о физической расправе, которой якобы можно избежать, если рассказать о "нацистах" в Херсоне.

Таким образом оккупанты пытаются получить информацию об украинских военных и их расположении в Херсонской области, а также о партизанском движении на временно оккупированных территориях Украины.

Украинцев призывают не поддаваться манипуляциям.

"Напоминаем, что любое сотрудничество с врагом приравнивается к государственной измене и в условиях военного положения наказывается лишением свободы сроком до 15 лет или пожизненным заключением", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, что после освобождения Херсона и части области российские захватчики ежедневно обстреливают регион из тяжелого вооружения и авиации.

Так, 13 августа оккупанты массированно обстреляли Херсонскую область. Из-за российских ударов в Широкой Балке погибла семья: мужчина, женщина и младенец. 12-летний мальчик получил тяжелые ранения, его доставили в больницу. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

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