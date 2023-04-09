Окупанти сьогодні обстріляли дві громади в Сумській області

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад: Новослобідської та Білопільської.

Протягом дня росіяни з мінометів били по території Білопільської громади. Загалом зафіксовано 10 "прильотів".

По Новослобідській громаді ворог здійснив обстріл зі станкового автоматичного гранатомету - 10 пострілів.

"На щастя, в обох випадках без наслідків", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні над Сумською областю Силами оборони України було збито ворожий безпілотник.

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