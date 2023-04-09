Оккупанты сегодня обстреляли две общины в Сумской области

В течение дня россияне осуществили обстрелы 2 пограничных грамад: Новослободской и Белопольской.

В течение дня россияне из минометов били по территории Белопольской громады. Всего зафиксировано 10 "прилетов".

По Новослободской громаде враг совершил обстрел из станкового автоматического гранатомета - 10 выстрелов.

"К счастью, в обоих случаях без последствий", - добавили в администрации.

Напомним, сегодня над Сумской областью Силами обороны Украины был сбит вражеский беспилотник.

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