ua ru
Нд, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти сьогодні обстріляли дві громади в Сумській області

Новость на русском →
Сумська область, Неділя 09 квітня 2023 21:33
Окупанти сьогодні обстріляли дві громади в Сумській області Фото: російські військові обстріляли Сумську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 квітня, російські військові вчергове атакували прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад: Новослобідської та Білопільської.

Протягом дня росіяни з мінометів били по території Білопільської громади. Загалом зафіксовано 10 "прильотів".

По Новослобідській громаді ворог здійснив обстріл зі станкового автоматичного гранатомету - 10 пострілів.

"На щастя, в обох випадках без наслідків", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні над Сумською областю Силами оборони України було збито ворожий безпілотник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область окупанти Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ за добу знищили 470 окупантів та 14 дронів, - Генштаб
ЗСУ за добу знищили 470 окупантів та 14 дронів, - Генштаб
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян