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Оккупанты сегодня обстреляли две общины в Сумской области

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Сумская область, Воскресенье 09 апреля 2023 21:33
Оккупанты сегодня обстреляли две общины в Сумской области Фото: российские военные обстреляли Сумскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 апреля, российские военные в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

В течение дня россияне осуществили обстрелы 2 пограничных грамад: Новослободской и Белопольской.

В течение дня россияне из минометов били по территории Белопольской громады. Всего зафиксировано 10 "прилетов".

По Новослободской громаде враг совершил обстрел из станкового автоматического гранатомета - 10 выстрелов.

"К счастью, в обоих случаях без последствий", - добавили в администрации.

Напомним, сегодня над Сумской областью Силами обороны Украины был сбит вражеский беспилотник.

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