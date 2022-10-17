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Окупанти сьогодні атакували Україну 43 дронами, майже всі збили

Фото: окупанти випустили по Україні 43 дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти сьогодні, 17 жовтня, атакували Україну понад 40 іранськими дронами-камікадзе. Більшість з них збили українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Не тільки в Києві були прильоти дронів, також були вони в Сумській, Дніпропетровській областях. Але загалом сьогодні зранку Україна була атакована 42 дронами, з них 36 було збито. Тобто була збита абсолютна більшість дронів, які летіли на нашу державу", - заявив Монастирський.

За його словами, у бік Києва окупанти випустили близько 30 дронів. Військові збили 25 безпілотників.

"Це дуже високий показник. Не досягла мети та масована атака, яка відбувалася сьогодні. Я думаю, що вона мала по своїм задумкам перевершити минулий понеділок та ракетний обстріл", - додав міністр.

Водночас речник Повітряних сил зазначає, що росіяни випустили по Україні 43 дрони. Ігнат закликав українців не заважати роботі військових та самостійно не збивати ворожі безпілотники.

"Летіли усі з півдні, 43. 37 знищено. І авіація, і зенітно-ракетні комплекси, і інші сили оборони були залучені. Щонайменше 86% - це знищені "Шахеди". Непоганий результат. Дайте військовим зробити свою роботу, не потрібно з вікна шмаляти", - заявив Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили дронами по Києву, внаслідок атаки відомо про щонайменше трьох загиблих.

Також відомо про обстріл об'єктів критичної інфраструктури у Сумської області, є загиблі та поранені.

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