Окупанти "Смерчем" вдарили по селу під Костянтинівкою: багато жертв і поранених

Російські війська сьогодні, 20 червня, обстріляли село в Донецькій області касетними боєприпасами. Унаслідок цього загинуло три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

Загиблі та поранені

Зазначається, що село Розкішне росіяни обстріляли о 12:20 касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Внаслідок цього загинули 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років.

Скріншот: Розкішне (google.com/maps)

При цьому ще четверо людей дістали мінно-вибухові травми і осколкові поранення, серед постраждалих є хлопець 14 років.

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобілі й газопровід.

Розпочато розслідування

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Обстріли Донецької області

Російські війська на регулярній основі завдають ударів по містах і селах у Донецькій області з різного виду озброєнь.