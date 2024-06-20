Оккупанты "Смерчем" ударили по селу под Константиновкой: много жертв и раненых

Российские войска сегодня, 20 июня, обстреляли село в Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате этого погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

Погибшие и раненые

Отмечается, что село Роскошное россияне обстреляли в 12:20 кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч". В результате этого погибли 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет.

Скриншот: Роскошное (google.com/maps)

При этом еще четыре человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, среди пострадавших есть парень 14 лет.

В результате обстрела населенного пункта повреждены 4 домохозяйства, 2 автомобиля и газопровод.

Начато расследование

Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска на регулярной основе наносят удары по городам и селам в Донецкой области из различного вида вооружений.