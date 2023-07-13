Окупанти скинули на Зміїний фугасну бомбу, - Гуменюк

"Вчора вони потужно розвідували обстановку. Сьогодні на світанку не втрималися і все ж таки відбомбили острів Зміїний, скинувши туди фугасну авіаційну бомбу", - сказала вона.

Гуменюк припустила, що росіяни атакують та обстрілюють Зміїний через "зернову угоду", яку самі постійно блокують.

"Це, скоріш за все, знаки уваги, які пов'язані із "зерновою угодою". 17 липня все, що по ній було укладено, має бути або автоматично пролонговано, або знову почнуться примхи росіян", - зазначила Гуменюк.

Коли Україна звільнила Зміїний

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".

У символічну дату, 500 днів війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Він разом з українськими командувачами вшанував пам'ять героїв, які звільнили острів від окупантів.

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