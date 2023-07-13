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Оккупанты сбросили на Змеиный фугасную бомбу, - Гуменюк

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Змеиный, Четверг 13 июля 2023 14:16
Оккупанты сбросили на Змеиный фугасную бомбу, - Гуменюк Фото: РФ сбросила фугасную бомбу на Змеиный (mapio net)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 13 июля атаковала остров Змеиный. Оккупанты сбросили фугасную бомбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире "24 канала".

"Вчера они мощно разведывали обстановку. Сегодня на рассвете не удержались и все же отбомбили остров Змеиный, скинув туда фугасную авиационную бомбу", - сказала она.

Гуменюк предположила, что россияне атакуют и обстреливают Змеиный из-за "зернового соглашения", которое сами постоянно блокируют.

"Это, скорее всего, знаки внимания, связанные с "зерновой сделкой". 17 июля все, что по ней было заключено, должно быть либо автоматически пролонгировано, либо опять начнутся капризы россиян", - отметила Гуменюк.

Когда Украина освободила Змеиный

Напомним, 30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию на побережье Одесской области, а также открыть "зерновой коридор".

В символическую дату, 500 дней войны, президент Владимир Зеленский посетил Змеиный. Он вместе с украинскими командующими почтил память героев, освободивших остров от оккупантов.

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