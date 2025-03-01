Окупанти скинули вибухівку з дрона на дитину у селі під Херсоном

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють правобережжя Херсонської області, яке ЗСУ повернули під свій контроль восени 2022 року.

Зокрема, досить часто росіяни скидають вибухівку на місцевих жителів. Місцеві не раз уже зізнавалися, що російська армія в буквальному сенсі влаштовує на них "сафарі".

Нагадаємо, 19 лютого, російські окупанти атакували Херсон з авіації. Загарбники атакували місто КАБами. Повідомлялося про шість постраждалих і людей під завалами.

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