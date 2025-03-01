Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в селе под Херсоном

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают правобережье Херсонской области, которое ВСУ вернули под свой контроль осенью 2022 года.

В частно, довольно часто россияне сбрасывают взрывчатку на местных жителей. Местные ни раз уже признавались, что российская армия в буквальном смысле устраивает на них "сафари".

Напомним, 19 февраля, российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Захватчики атаковали город КАБами. Сообщалось о шести пострадавших и людях под завалами.

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