RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в селе под Херсоном

Фото: россияне сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в селе под Херсоном (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в селе Дарьевка, под Херсоном. Он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 11-летний ребенок. Бригада "экстренки" доставила его в больницу", - рассказал он.

По словам Прокудина, медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, контузию, а также осколочное ранение лица и живота.

"Состояние - ребенка тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения", - отметил глава ОГА.

 

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают правобережье Херсонской области, которое ВСУ вернули под свой контроль осенью 2022 года.

В частно, довольно часто россияне сбрасывают взрывчатку на местных жителей. Местные ни раз уже признавались, что российская армия в буквальном смысле устраивает на них "сафари".

Напомним, 19 февраля, российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Захватчики атаковали город КАБами. Сообщалось о шести пострадавших и людях под завалами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская областьДрони