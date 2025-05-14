Окупанти скинули вибухівку на авто в Херсонській області: є постраждалий

У середу вранці, 14 травня, російські війська атакували цивільний автомобіль у селищі Білозерка Херсонської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

За попередньою інформацією Херсонської ОВА, 49-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та контузії , отримав множинні уламкові поранення обличчя, рук, тулуба та стегна .

Близько 7:00 ворог скинув вибухівку з безпілотника, унаслідок чого постраждав місцевий житель.

Обстріли Херсона та області

Російські війська регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсонщини.

Втім, лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. Армія РФ щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Так, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

Нагадаємо також, що 27 березня під обстріл потрапила центральна частина Херсона - тоді внаслідок атаки частина міста залишилась без світла. Зокрема було призупинено курсування тролейбусів. Додамо, внаслідок масованого обстрілу Херсона тоді загинули двоє людей. Також під удар потрапила бригада "швидкої".

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