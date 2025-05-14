Оккупанты сбросили взрывчатку на авто в Херсонской области: есть пострадавший

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОГА.

По предварительной информации Херсонской ОГА, 49-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию , получил множественные осколочные ранения лица, рук, туловища и бедра .

Около 7:00 враг сбросил взрывчатку с беспилотника, в результате чего пострадал местный житель.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска регулярно применяют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и транспорт, в частности в прифронтовых районах Херсонщины.

Впрочем, левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. Армия РФ ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

Так, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

Напомним также, что 27 марта под обстрел попала центральная часть Херсона - тогда в результате атаки часть города осталась без света. В частности было приостановлено курсирование троллейбусов. Добавим, в результате массированного обстрела Херсона тогда погибли два человека. Также под удар попала бригада "скорой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.