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Оккупанты сбросили взрывчатку на авто в Херсонской области: есть пострадавший

Среда 14 мая 2025 10:40
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Оккупанты сбросили взрывчатку на авто в Херсонской области: есть пострадавший Фото: РФ сбросила взрывчатку с дрона на авто в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В среду утром, 14 мая, российские войска атаковали гражданский автомобиль в поселке Белозерка Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОГА.

Около 7:00 враг сбросил взрывчатку с беспилотника, в результате чего пострадал местный житель.

По предварительной информации Херсонской ОГА, 49-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию, получил множественные осколочные ранения лица, рук, туловища и бедра.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска регулярно применяют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и транспорт, в частности в прифронтовых районах Херсонщины.

Впрочем, левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. Армия РФ ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

Так, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

Напомним также, что 27 марта под обстрел попала центральная часть Херсона - тогда в результате атаки часть города осталась без света. В частности было приостановлено курсирование троллейбусов. Добавим, в результате массированного обстрела Херсона тогда погибли два человека. Также под удар попала бригада "скорой".

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Война в Украине Херсонская область Атака дронов Российская Федерация
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